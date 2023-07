Migranti

Migranti, Tajani: ''Italia oggetto di flussi migratori costanti, ha bisogno della solidarietà europea''

''Visto che l'Italia accoglie per prima i migranti, ha bisogno della solidarietà europea'', ha sottolineato il ministro Antonio Tajani.

"Visto che l'Italia accoglie per prima i migranti, ha bisogno della solidarietà europea". Così Antonio Tajani, sottolineando come il nostro Paese sia "oggetto di flussi migratori costanti, per una serie di concause: le difficoltà in Tunisia, in Afghanistan, le azioni di Boko Haram in Nigeria".

"Serve più solidarietà europea ed è stato fatto qualche passo in avanti, come nel caso della Tunisia", ha quindi aggiunto il ministro degli Esteri.

Sugli scontri in Francia

"Abbiamo detto ai cittadini italiani in Francia di seguire le indicazioni delle forze dell'ordine e del ministero dell'interno - ha spiegato il ministro degli Esteri Antonio Tajani su Rai 3 -, di non avvicinarsi mai alle aree degli scontri perché non sappiamo cosa può accadere. La stessa nonna del ragazzo ucciso ha lanciato un grande appello, si rendono conto che c'è strumentalizzazione. Occorre impedire che la protesta violenta si allarghi a macchia d'olio in altre regioni della francofonia. Bisogna isolare i violenti".

