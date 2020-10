Missione Speranza e Carità di Biagio Conte, tutti negativi al terzo tampone gli ospiti e i missionari

Coronavirus

Tutti negativi al terzo tampone gli ospiti e i missionari, circa tremila persone, delle quattro comunitÓ di accoglienza della Missione Speranza e CaritÓ.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/10/2020 - 15:51:14 Letto 395 volte

Tutti negativi al terzo tampone gli ospiti e i missionari, circa tremila persone, delle quattro comunità di accoglienza della Missione Speranza e Carità, fondata a Palermo dal missionario laico Biagio Conte. Le strutture sono state dichiarate nei giorni scorsi zona rossa dal governatore siciliano, Nello Musumeci. "Ringraziamo il prefetto di Palermo per la sua oculata e aperta attenzione alle fasce deboli e indifese - dicono dalla Missione -. Ringraziamo il Comune di Palermo, nella persona del sindaco Leoluca Orlando, che ci è stato vicino nei momenti importanti, ringraziamo l'assessore Giuseppe Mattina che ci ha seguiti tutti i giorni. Ringraziamo l'Asp per lo splendido lavoro svolto di messa in sicurezza dei soggetti positivi all'hotel Covid e di tutti gli accolti più fragili con varie patologie, che sono stati ricoverati negli ospedali in maniera preventiva".

Dai missionari e dai volontari arriva anche un ringraziamento a Medici senza frontiere per "il loro grande supporto medico", alla Croce Rossa per "il suo lavoro di mediazione culturale", alle forze dell'ordine che "ci sono sempre state accanto e hanno patito con noi" e alla Caritas per i pasti giornalieri forniti a tutte le missioni. "Ringraziamo il buon Dio che ci ha sostenuti - aggiungono dalla Missione - e tutta la gente che ci ha aiutato e tutti gli ordini religiosi che nel silenzio hanno pregato per i poveri. Tutti insieme, collaborando strettamente, abbiamo sconfitto il Coronavirus".

Nella missione femminile di via Garibaldi e nella missione di Villa Florio, fin dal principio dell'istituzione della zona rossa, 22 giorni fa, nessun ospite e nessun missionario è risultato positivo. "Dopo tre tamponi negativi attendono al più presto la riapertura delle rispettive sedi. Auspichiamo una apertura rapida, entro domani anche per le missioni di via Archirafi e di via Decollati dove tutti gli ospiti sono negativi", concludono i volontari, che lanciano un appello al governatore Nello Musumeci: "Normalizzi la situazione della comunità delle comunità, eliminando la zona rossa da tutte e quattro le sedi di accoglienza dei poveri".

