Mobilità Palermo, lavori scavo in via Saitta Longhi e Tornatore: strade chiuse e divieti

MobilitÓ Palermo, lavori scavo in via Saitta Longhi e Tornatore: strade chiuse e divieti

Emessa ordinanza (250) per la chiusura al traffico veicolare in via Saitta Longhi e via Lydia Tornatore per lavori di scavo e distribuzione sul manto stradale.

L'Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria ha emesso una ordinanza (250) che integra e modifica le precedenti del 10 e 11 febbraio ed inerenti la chiusura al traffico veicolare in via Saitta Longhi e via Lydia Tornatore per lavori di scavo e distribuzione sul manto stradale.

In particolare, così come si legge nella delibera:

Via Lydia Tornatore per metri lineari 30 su sede stradale (da Cabina Secondaria esistente a incrocio con Via Saitta Longhi: CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO

Via Saitta Longhi per metri lineari 70 su sede stradale (da incrocio con Via Lydia Tornatore a cassetta stradale in corrispondenza del civ. 124): CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO

Via Saitta Longhi per metri lineari 40 su sede stradale (da cassetta stradale in corrispondenza del civ. 116 a cassetta stradale di fronte il civ. 114): CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO

Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale: chiusura della circolazione veicolare della carreggiata, interessata dai lavori; istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00; divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati; contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto.

Fonte: Comune di Palermo

