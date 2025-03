Mobilità Palermo, ordinanza di limitazione al traffico per lavori di eliminazione scarichi fognari nel canale Boccadifalco

MobilitÓ

MobilitÓ Palermo, ordinanza di limitazione al traffico per lavori di eliminazione scarichi fognari nel canale Boccadifalco

Al fine di consentire i lavori di eliminazione degli scarichi fognari nel canale Boccadifalco, l'Ufficio Traffico e MobilitÓ, ha emesso un'ordinanza di regolamentazione viaria e pedonale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/02/2025 - 09:16:33 Letto 1138 volte

L'Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo al fine di consentire i lavori di eliminazione degli scarichi fognari nel canale Boccadifalco ha emesso un'ordinanza di regolamentazione viaria e pedonale.

Il provvedimento istituisce: la chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori; il divieto di sosta con rimozione coatta 0,00 – 24,00; il divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati; la contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto, nelle seguenti strade e/o piazze:

Via Francesco De Pinedo: da Piazza Barone Turri per intero tratto;

Via Michele Fanara intero tratto: da Via Boccadifalco a Piazza Barone Turrisi;

Via Giovanni Bruno: da Via San Martino per intero tratto;

Cortile Ragusano: da Via San Martino per intero tratto;

Piazza Barone Turrisi: tra il civ. e il civ. 5 in corrispondenza della Via Baida.

Nella via Mulini, da incrocio con piazza Barone Turrisi a incrocio con via Francesco De Pinedo, CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO e le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale, per l’esecuzione dei lavori di che trattasi:

chiusura della circolazione veicolare della carreggiata, interessata dai lavori;

istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0,00 – 24,00;

divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;

contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto.

L'ordinanza è valida 161 giorni, decorrenti dal 24.02.2025.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!