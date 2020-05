Movida alla Vucciria

Movida alla Vucciria, Diventerà Bellissima: ''Non servono ultimatum ma interventi e più controlli''

''Il problema non possono essere le persone che decidono di uscire di casa, adesso che è concesso, ma il mancato rispetto delle regole da parte di pochi e la scarsità di controlli'', queste le parole di Domenico Bonanno di Diventerà Bellissima.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/05/2020 - 15:55:50 Letto 348 volte

"Il sindaco continua a lanciare ultimatum e ad aggirare il nocciolo della questione. Non bisogna generalizzare, il problema non possono essere le persone che decidono di uscire di casa, adesso che è concesso, ma il mancato rispetto delle regole da parte di pochi e la scarsità di controlli” queste le parole di Domenico Bonanno, fondatore del laboratorio culturale e politico ‘Tocca a Noi’ e componente della direzione di Diventerà Bellissima, che risponde alle parole del sindaco Orlando il quale afferma in un video messaggio che il problema sono le passeggiate serali.

“Servono provvedimenti tempestivi: controlli e restrizioni per chi non rispetta le regole e sblocco immediato delle concessioni gratuite di ulteriore suolo pubblico ai locali. Soltanto aumentando la disponibilità dei posti a sedere all’aperto e in sicurezza, potremo tutelare gli imprenditori e i clienti che vogliono rispettare le regole.”

“Abbiamo da poco chiesto nuovamente una convocazione alla giunta e al consiglio comunale per approfondire il progetto ‘Palermo Open Air’, già presentato ufficialmente al comune la scorsa settimana, oltre che le nostre proposte per garantire una ripartenza sicura del comparto e della città. Vedremo se dopo quello che è successo ieri” conclude Bonanno “sindaco e assessore decideranno di ascoltarci e di intervenire, non solo a parole ma con i fatti."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!