Musei e siti archeologici gratis il 2 giugno

''Il 2 giugno celebriamo i valori condivisi, al di lÓ delle diverse legittime posizioni'', dice il ministro della Cultura Sangiuliano.

Annunciando l'apertura gratuita, il 2 giugno, di musei e parchi archeologici statali, il ministro della Cultura Sangiuliano spiega: "Si tratta di una scelta attraverso la quale vogliamo celebrare la Repubblica e i valori di coesione nazionale, mettendo al centro il nostro patrimonio culturale, uno dei caratteri distintivi dell'Italia".

L'iniziativa vale in "giornate dall'alto valore simbolico come il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre. Prima non era così. Il 2 giugno celebriamo i valori condivisi, al di là delle diverse legittime posizioni".

