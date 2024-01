Norma regionale apertura grandi marchi nei comuni, Zacco: ''Grande opportunità per la crescita commerciale e contrasto al degrado sociale''

grandi marchi nei centri storici

Norma regionale apertura grandi marchi nei comuni, Zacco: ''Grande opportunitÓ per la crescita commerciale e contrasto al degrado sociale''

''Da troppo tempo la nostra cittÓ ha visto migrare verso altre localitÓ grossi investimenti a causa delle limitazioni imposte da questa norma obsoleta vigente solo nella nostra regione, causando di fatto una grave desertificazione commerciale nei centri storici'', dichiara il consigliere comunale e presidente della VI Commissione Ottavio Zacco.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/01/2024 - 16:29:59 Letto 801 volte

"L'estensione dimensionale che consentirà l'apertura di nuove attività commerciali nei centri storici fino a 600 mq è una grande opportunità non solo per le città metropolitane, ma anche per i piccoli comuni che diventerebbero appetibili commercialmente per i grossi marchi. Grazie alla modifica della normativa in vigore che sino ad oggi ha limitato investimenti di brand internazionali e nazionali nei nostri centri storici, finalmente si concede l'opportunità di investimenti utili a far crescere il tessuto economico locale. Da troppo tempo la nostra città ha visto migrare verso altre località grossi investimenti a causa delle limitazioni imposte da questa norma obsoleta vigente solo nella nostra regione, causando di fatto una grave desertificazione commerciale nei centri storici, come avvenuto in via Roma, dove al momento con le norme vigenti potrebbero aprire solo attività legate al food. Sono certo che questa norma oltre a contribuire alla crescita commerciale dei comuni contribuirà a contrastare il degrado sociale che attualmente stanno vivendo i centri storici a causa dei numerosi furti e atti di vandalismo".

Lo dichiara il consigliere comunale e presidente della VI Commissione Ottavio Zacco.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!