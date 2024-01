grandi marchi nei centri storici

Norma regionale per apertura grandi marchi nei centri storici, Lagalla: ''Potrà rivitalizzare i livelli occupazionali e i flussi turistici''

''L'augurio è che la norma possa essere presto votata all'Ars per dare un cambio di marcia alle attività produttive siciliane'', Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

04/01/2024

“La norma proposta dal governo regionale che apre ai grandi marchi nei centri storici dei comuni può rappresentare una svolta per diversi aspetti. In primo luogo, potrà rivitalizzare molte aree delle città siciliane e mi aspetto che l’arrivo di grandi firme, anche internazionali, possa contribuire ad aumentare i livelli occupazionali nell’Isola e i flussi turistici verso le nostre città. Per questa ragione, l’augurio è che la norma possa essere presto votata all’Ars per dare un cambio di marcia alle attività produttive siciliane, con la certezza che nuove aperture possano convivere con i negozi storici che rappresentano la tradizione dei nostri territori”. Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Facebook Lagalla

