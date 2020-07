Dispersi nubifragio

Nubifragio: Giallo dispersi a Palermo. Al momento non risultano vittime. I corpi non si trovano *VIDEO*

Una coppia mancherebbe all'appello, secondo la testimonianza, dopo il violento temporale che ieri pomeriggio ha colpito Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/07/2020 - 08:11:29 Letto 665 volte

Stamattina tanto sgomento sui luoghi del misfatto. Silenzio, dolore e stupore. Come si può evincere dal video i segni dei danni del nubifragio sono inequivocabili. Intanto continua il giallo dei dispersi. Un camionista ha raccontato di aver visto due persone sparire nel fiume di acqua e di fango nel sottopasso di viale Regione all'altezza di piazza Einstein. Una coppia mancherebbe all'appello, secondo la testimonianza, dopo il violento temporale che ieri pomeriggio ha colpito Palermo. In realtà nessun corpo è stato trovato e ora dopo ora cresce la speranza che non ci siano vittime.

Agatino Carrolo, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo che ha seguito le operazioni nella zona dell'allagamento in viale Regione Siciliana, ha detto: "Fino ad ora non abbiamo alcuna certezza circa la presenza di eventuali vittime". Perlustrato il sottopasso all'altezza dell'ex Motel Agip con il nucleo sommozzatori ed effettuato il prosciugamento dell'acqua con pompe ad alta portata. L'obiettivo, ha aggiunto Carrolo è "verificare se qualcuno sia rimasto intrappolato negli abitacoli delle auto".





< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!