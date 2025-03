aggressioni forze dell'ordine

Nuove aggressioni alle forze dell'ordine, Uil Polizia: ''Inderogabile un intervento della politica, subito nuove tutele''

25/02/2025

“Quasi non passa giorno che non avvengano aggressioni alle forze dell’ordine. Tra le ultime lo scooter lanciato contro una pattuglia della polizia di Stato a Palermo e addirittura il Reparto antisommossa che nella giornata di ieri si è dovuto schierare dopo un intervento in strada, sempre nel capoluogo siciliano. In ultimo, ad Albano Laziale, il parcheggio del commissariato della polizia stradale dato alle fiamme”. Lo ha detto Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil Polizia Palermo.

La Uil Polizia di Stato ha più volte sollecitato il governo nazionale ad intervenire in maniera decisa sul Comparto sicurezza, in modo particolare in merito alle tutele che devono essere garantite agli operatori nel corso del loro servizio. Quanto accaduto ieri, nel Lazio, è senza precedenti e la situazione rischia seriamente di sfuggire di mano. Ben 15 macchine di servizio andate distrutte e due poliziotti feriti a seguito di un atto per il quale appare chiara la matrice dolosa. “Ai colleghi tutti – ha dichiarato Assenzio – ve la piena solidarietà della Uil Polizia di Stato”.

Sulla stessa linea Vittorio Costantini, segretario generale nazionale UIL Polizia. “Appare in tutta evidenza – ha sottolineato Costantini – come sia ormai inderogabile un intervento del mondo della politica. La tutela degli operatori delle Forze dell’Ordine – ha concluso il segretario nazionale - non ha colore. Ci aspettiamo una risposta politica bipartisan incisiva ed immediata”.

Fonte: Uil Polizia Palermo

