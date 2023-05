Nuovi ospedali a Palermo, Caronia: ''Investimenti inalzeranno livello qualità e assistenza sanitaria in Sicilia''

''Investimenti per nuovi ospedali Civico, Policlinico e Cervello a Palermo, assieme a Polo Pediatrico di eccellenza e ad altri presidi, innalzeranno livello della qualità e dell’assistenza sanitaria nel capoluogo regionale e in tutta la Sicilia'', ha dichiarato Marianna Caronia, capogruppo della lega all'Ars.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/05/2023 - 17:32:43 Letto 718 volte

“Finalmente Palermo avrà ospedali e strutture sanitarie all’altezza di un capoluogo di regione. Apprezziamo la scelta operata dal governo Schifani che con una delibera di Giunta (185/23) ha rimodulato il Documento unitario di programmazione degli investimenti sanitari in Sicilia (Dupiss) prevedendo la realizzazione del nuovo Ospedale Civico di Palermo con un investimento di oltre 334 milioni di euro, di un nuovo Policlinico universitario per una spesa di circa 348 milioni di euro, del nuovo ospedale Palermo Nord, per 240 milioni di euro, che riordinerà l’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, di un Polo pediatrico di eccellenza (ex Cemi) per 118 milioni di euro, la riqualificazione e rifunzionalizzazione del presidio ospedaliero Ingrassia ed infine la realizzazione del nuovo ospedale Ismett di Carini per un importo complessivo di 176 milioni di euro. Da tempo segnalavo come fosse necessario riorganizzare la sanità ospedaliera pubblica di Palermo e sono contenta che le istanze che venivano anche dal mondo della sanità e dell’università sono state accolte in un grande progetto che permetterà un concreto innalzamento delle prestazioni sanitarie in Sicilia. Come Lega assicureremo il nostro supporto in tutte le fasi seguendo il percorso dei finanziamenti che per larga parte verranno sostenuti con fondi dello Stato sui quali il governo regionale ha saputo fare una programmazione seria che ridefinisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell’assistenza ospedaliera“. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della lega all’Assemblea regionale siciliana.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!