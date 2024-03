Nuovi ospedali a Palermo

Nuovi ospedali a Palermo, Forum sanità pubblica: ''Con quale personale e risorse verranno gestiti i nuovi posti letto? Il rischio è un ulteriore regalo ai privati''

Il Forum per la sanità pubblica di Palermo e provincia interviene sul via libera del ministero della Salute per la realizzazione di nuovi presidi ospedalieri a Palermo, secondo l’accordo di programma approvato dalla Regione.

Si tratta della realizzazione del Polo pediatrico di Fondo Malatacca e del nuovo centro Oncoematologico vicino al Cervello nonché del restyling dell’Ospedale Civico e del Policlinico.

“Apprendiamo di questo piano. E chiediamo al presidente della Regione e all’assessorato alla Salute, considerato il blocco delle assunzioni tuttora operante – dice il Forum sanità pubblica Palermo - con quale personale verranno gestiti questi posti letto di nuova creazione e quali fondi verranno impiegati per la loro gestione, anche in relazione al progressivo definanziamento del fondo sanitario nazionale”.

Il Forum per la sanità pubblica di Palermo e provincia denuncia il rischio per questa operazione “potrebbe costituire un ulteriore spreco di risorse pubbliche e un ulteriore regalo alle imprese private, che potrebbero essere chiamate a gestire dette strutture una volta realizzate”.

Fonte: Cgil Palermo

