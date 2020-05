Fase 2

Nuovo decreto di maggio, via libera ad altre attività

Nuovo decreto, ecco chi è pronto a riaprire.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/05/2020 - 13:40:48 Letto 704 volte

Nuove riaperture in Italia, così come prevede un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, Patuanelli. Ripartono i negozi di biciclette, di barche e di toelettatura di animali, attività quest'ultima già consentita in Sicilia. Il decreto - che non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - modifica il Dpcm del 26 aprile. L'atto inserisce le 3 attività fra quelle che riaprono.

L'elenco dei codici Ateco, si legge inoltre, dell'allegato 3 del Dpcm del 26 aprile viene modificato con l'inserimento dei codici per noleggio di autocarri; di altre macchine, attrezzature e beni materiali; attività di conservazione e restauro di opere d'arte.

In una intervista al Fatto Quotidiano, il premier Conte ha anche precisato: "Riaperture anticipate nelle Regioni? Siccome ora ci sono soglie definite di allarme, siamo in condizione di studiare un'eventuale anticipazione delle aperture per ulteriori attività con differenziazioni geografiche. In presenza di un protocollo di sicurezza per spazi, ambienti e attività, si potrà decidere di anticipare le aperture di centri estetici, parrucchieri, ma anche teatri". Conte apre anche alle elezioni regionali a luglio-agosto: "Se il Parlamento dovesse valutare la possibilità, io non mi opporrei".

Per le imprese il presidente del Consiglio non pensa "a un piano di nazionalizzazioni che richiama epoche passate, ma possiamo arricchire - spiega - il ventaglio dei sostegni alle imprese, in alcuni casi anche attraverso capitale, finanziando direttamente l'impresa per facilitare investimenti produttivi e consentire il consolidamento dell'organismo societario".

Governo al lavoro anche per i bambini

"Insieme ai ministri stiamo lavorando con il Comitato tecnico scientifico su protocolli di sicurezza per i bambini, accorti e rigorosi, e anche con Anci per avere un ventaglio di proposte che tengano conto delle peculiarità territoriali e delle esigenze della famiglie", ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte nell'incontro con i sindacati parlando dei centri estivi e delle scuole.

Tra le misure annunciate dal premier ci sono anche le procedure semplificate per favorire le ristrutturazioni degli edifici scolastici. "Questo è il momento per farlo, per avere aule ristrutturate e più sicure per i nostri ragazzi", ha sottolineato il presidente del Consiglio, a quanto si apprende da partecipanti alla riunione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!