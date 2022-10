migranti

Ocean Vikings: ''Siamo senza porto d'approdo a rischio 234 migranti''

La Ocean Viking - che ha fatto il primo intervento di salvataggio 9 giorni fa - si trova a sud delle coste meridionali siciliane, in acque internazionali.

Pubblicata il: 31/10/2022

I migranti a bordo della Ocean Vikings corrono seri rischi di salute se non verrà trovato un porto di sbarco per la nave Ong. Lo afferma il personale medico di Sos Mediterranee presente sulla nave assieme a 234 persone soccorse in mare.

I sanitari dicono che ci sono diversi casi di ustioni da carburante che necessitano di trattamento specializzato, molti soffrono per ferite traumatiche subite in Libia ed altri hanno complesse storie di salute mentale ed hanno bisogno di un appropriato sostegno psicologico.

