Coronavirus

Oggi molti runners al Foro Italico, corsa anche alla Favorita

A Palermo molti runners hanno approfittato della bella giornata per tornare a correre.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/04/2020 - 13:08:03 Letto 556 volte

La nuova ordinanza del governo regionale regala una gioia a tutti gli amanti della corsa: da oggi si può, infatti, tornare a correre in spazi all’aperto ma pur sempre vicino la propria abitazione. I runners siciliani avevano chiesto a gran voce la possibilità di svolgere attività motoria, almeno in orari limitati, tipo tra le 5 e le 7 del mattino, e ieri per loro è arrivata la risposta positiva dal governatore Nello Musumeci. Sì al jogging nei pressi di casa e senza limitazione di orari. Ed ecco che al Foro Italico a Palermo oggi si è tornato a faticare e sudare per provare a rimettersi in forma. Una domenica mattina diversa quindi per tutti coloro che amano fare attività motoria.

Non solo Foro Italico, ma anche alla Favorita e in viale delle Scienze a Palermo molti runners hanno approfittato della bella giornata per tornare a correre. Situazione simile anche a Catania, dove già di primo mattino gli appassionati della corsa, hanno infilato tuta, pantaloncini e scarpette per sgranchire le gambe e liberare la mente dallo stress accumulato in questi lunghi giorni di stop. Dalla periferia al centro l'immagine incontriamo la stessa immagine di una città che ha voglia si di correre ma anche di ricominciare a vivere. In molti ne hanno approfittato, vista la bella giornata di primavera, anche per portare a a passeggio il proprio cane. Segni di normalità, segni di risveglio ma soprattutto voglia di ricominciare a vivere

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!