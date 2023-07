Protesta dei poliziotti

Oggi protesta dei poliziotti in Prefettura, Cgil Palermo: ''No a elemosine, condizioni migliori di lavoro e assunzioni per il comparto''

''No a elemosine. Sosteniamo le poliziotte e i poliziotti di Palermo che chiedono condizioni migliori di lavoro e risorse e assunzioni per il comparto'', a dichiararlo è il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo che domani sarà a fianco dei lavoratori e delle lavoratrici del Silp Cgil Palermo.

12/07/2023

“Siamo accanto alle lavoratrici e ai lavoratori della Polizia di Stato che per domani hanno promosso una giornata di mobilitazione straordinaria con un presidio che si terrà davanti alla Prefettura di Palermo dalle 9 alle 12. Le ragioni per cui il personale della polizia scende in piazza domani davanti alle prefetture italiane, per chiedere il rinnovo del contratto e per denunciare una situazione del comparto sicurezza sempre più drammatica, trovano la piena adesione della Cgil”. A dichiararlo è il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo che domani sarà a fianco dei lavoratori e delle lavoratrici del Silp Cgil Palermo che in via Cavour spiegheranno ai cittadini con un volantinaggio il dramma di un comparto che sopravvive a corto di risorse e di personale, problemi che incidono direttamente sulla sicurezza delle persone e sul vissuto quotidiano.

“Carenza di organico, contratto scaduto, straordinario non pagato, organizzazione del lavoro da rivedere – aggiunge Ridulfo – Soprattutto in una città come la nostra dove l’allarme sicurezza è sempre più alto e dove nel contrasto alla mafia e alla criminalità è necessario dispiegare il maggior numero possibile di forze, chi ha responsabilità politiche e di governo non può ignorare il grido d’allarme che sale dalle poliziotte e dai poliziotti palermitani, che chiedono assunzioni, di essere pagati in maniera di più e condizioni di lavoro dignitose, per tutelare il benessere psico fisico e invertire la rotta del fenomeno dei suicidi. Non servono elemosine. Occorrono risposte e misure urgenti, prevedere le risorse per il rinnovo dei contratti e per le assunzioni necessarie per compensare i pensionamenti e gli stipendi, fermi al 2021”.

Il riferimento, è all’unica elemosina regalata ai poliziotti proprio da questo mese di luglio: un emolumento accessorio una tantum per il solo 2023, che dovrebbe compensare il mancato contratto. “Parliamo di 24 euro lordi mensili per un agente – è stata la reazione del Silp Cgil - Neppure mezzo caffè al giorno”.

