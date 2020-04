Omicidio Corona

Omicidio a Bagheria, confessa la nipote: ''Mi maltrattava''

Dalle indagini dei carabinieri è emerso che ad uccidere la donna è stata la nipote.

Fatta a pezzi, mutilata e gettata sotto un ponte di campagna lungo la strada provinciale che da Bagheria porta a Ciminna, nel palermitano. Una fine orribile per Angela Maria Corona, la donna trovata morta il 16 aprile scorso. Oggi la svolta: dalle indagini dei carabinieri è emerso che ad uccidere la donna è stata la nipote, Maria Francesca Castronovo, di 39 anni che ha assoldato due sicari, Guy Morel Diehi, ivoriano di 23 anni e Toumani Soukouna, maliano di 28 anni, affinchè, dietro ricompensa economica, uccidessero Angela Maria Corona e facessero sparire il cadavere. Ai due uomini la donna avrebbe consegnato 15 mila euro per compiere l’omicidio. Soldi che sono stati trovati a casa di uno dei due killer.

Ci sono ancora tanti dubbi sulla dinamica dell’omicidio e soprattutto sul motivo reale che ha indotto la nipote, reo confessa, ad assoldare due sicari per uccidere la zia. I sospetti dei carabinieri della compagnia di Bagheria, coordinati dal pm Daniele Di Maggio e del procuratore di Termini Ambrogio Cartosio, si erano concentrati quasi subito su Maria Francesca Castronovo. Il compagno e altri testimoni avevano raccontato di continui dissidi tra la zia e la nipote. I militari dopo avere scoperto il corpo della vittima hanno rintracciato la nipote al centro Grandi ustionati dell'ospedale Civico dove era stata ricoverata poco dopo il delitto con bruciature alle gambe. Secondo alcuni testimoni le sarebbero state provocate dalla zia che le avrebbe lanciato dell'acqua bollente, secondo la giovane le ustioni sarebbero state provocate dall'incendio della sua macchina. Auto andata in fiamme vicino il cimitero di Bagheria. Il corpo di Angela Maria Corona sarebbe stato dilaniato da animali randagi, e questo spiega perché alcune parti, come la testa e una porzione del busto, non sono state trovate. L'autopsia non è stata ancora eseguita

