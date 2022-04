Sotto-varianti Omicron

Omicron, Iss: nuove sotto-varianti XJ e XL in Sardegna, Piemonte e Calabria

Secondo i risultati dell'indagine rapida su 2.018 campioni: la prevalenza di XJ è dello 0,5%, mentre quella di XL è dello 0,9%.

14/04/2022

La presenza di sotto-varianti Covid in Italia non è omogenea. Si concentrano in Sardegna, con tracce in Piemonte e Calabria, i ricombinanti XJ e XL di Omicron 1 e 2 (BA.1 e BA.2), rilevati dall'ultima flash survey sulle varianti di Sars-CoV-2 condotta dall'Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler.

Secondo i risultati dell'indagine rapida - che si è svolta il 4 aprile e alla quale partecipato tutte le Regioni/Pa, per un totale di 115 laboratori che hanno sequenziato 2.018 campioni - la prevalenza di XJ è dello 0,5% con un range da 0 a 11,6%, mentre quella di XL è dello 0,9% con un range da 0 a 20,9%. E guardando alla tabella che dettaglia la presenza dei vari componenti della 'famiglia Omicron' in regioni e pa, si nota che XJ e XL 'abitano' per ora in Sardegna, dove la prevalenza è all'11,6% per XJ e al 20,9% per XL; XJ compare anche in Piemonte (2,3%) e XL anche in Calabria (6,1%), mentre entrambe risultano 'non pervenute' in tutte le altre regioni/pa.

Fonte: Adnkronos

