Manovra 2023

Oneri in bolletta, con la Manovra 2023 via le spese per lo smantellamento del nucleare

L'ultima bozza della Manovra prevede un primo cambiamento degli oneri di sistema che pesano sulla bolletta elettrica.

29/11/2022

L'ultima bozza della Manovra prevede un primo cambiamento degli oneri di sistema che pesano sulla bolletta elettrica: escono infatti le spese per lo smantellamento del nucleare.

Per rispettare gli obiettivi Pnrr, si dà così il via alla "fiscalizzazione" almeno di una parte degli oneri, escludendo quelli derivanti dal decomissioning del nucleare che non dovranno più essere obbligatoriamente riscossi dai fornitori di energia. Su proposta di Arera potranno essere evidenziati ulteriori oneri impropri attualmente in bolletta per procedere nella stessa direzione.

Fonte: TGCOM24

