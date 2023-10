Operaio edile morto sul lavoro a Palermo, Fillea Cgil: ''Adesso basta. È uno stillicidio inaccettabile''

vittima sul lavoro

Operaio edile morto sul lavoro a Palermo, Fillea Cgil: ''Adesso basta. ╚ uno stillicidio inaccettabile''

Ennesima vittima sul lavoro a Palermo, un operaio di 50 anni precipita da un'impalcatura.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/10/2023 - 00:03:00 Letto 816 volte

“Adesso basta. È uno stillicidio inaccettabile. Non si può stare a contare i morti sul lavoro e restare fermi. Siamo indignati e intendiamo alzare la voce per dire basta assieme agli operai edili dei principali cantieri palermitani”. A dichiararlo è il segretario generale Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo dopo l’ennesima vittima sul lavoro in via Ugo La Malfa, un operaio di 50 anni precipitato da un’impalcatura.

La Fillea Cgil Palermo nei prossimi giorni organizzerà un’iniziativa di protesta per chiedere la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Fonte: Fillea Cgil Palermo

