targa Giovanni Falcone

Palermo, a piazza Magione scomparsa la targa dedicata a Giovanni Falcone

Era stata messa dal Comune in piazza Magione, dove il magistrato da bambino giocava con l'amico Borsellino.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/07/2023 - 00:02:00 Letto 736 volte

A Palermo, nel giorno dell'anniversario della strage di via D’Amelio e della morte di Paolo Borsellino e della sua scorta, è scomparsa una targa dedicata a Giovanni Falcone.

Era stata messa dal Comune in piazza Magione, dove il magistrato da bambino giocava con l'amico Borsellino. Nella targa c'era scritto:

"A ricordo di Giovanni Falcone, che in questo luogo nacque il 20 maggio 1939. Con gratitudine e ammirazione, la Città di Palermo".

Il vicesindaco di Palermo, Carolina Varchi, intanto annuncia: "Se la targa fosse stata sottratta, come sembra, ci adopereremo immediatamente per la sostituzione. Sono gesti che condanniamo, non ci intimoriscono e anzi rafforzano l'azione della nostra amministrazione improntata alla legalità".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!