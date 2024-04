area confiscata Arenella

Palermo, acquisita dal Comune un'area confiscata all'Arenella

L'assessore ai Beni Confiscati e LegalitÓ Brigida Alaimo: ''SarÓ riqualificata e restituita alla cittÓ''.

Con la delibera di Giunta comunale n.346/2023 il comune di Palermo ha manifestato l’interesse all’acquisizione di un terreno ubicato in via Papa Sergio I n.70 adibito a parcheggio privato, che è stato trasferito, con Decreto dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, al patrimonio indisponibile per fini istituzionali.

“Un impegno concreto sul fronte della legalità e un grande segnale di attenzione per i quartieri di Arenella e Vergine Maria da parte dell'amministrazione che vedranno restituita alla cittadinanza un importante area. Il prossimo passo sarà quello di riqualificare la stessa per renderla a tutti gli effetti un'area di sosta funzionale a soddisfare la grande necessità di parcheggi pubblici che vi è in questo territorio”, dichiara il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Natale Puma.

“Ringrazio gli assessori Carolina Varchi ed Andrea Mineo per l’importante lavoro svolto in questi anni. Nonostante le difficoltà questa città conferma con atti concreti il suo impegno per la legalità e per il bene comune. Sarà mia cura ultimare l’iter per la definizione della procedura e supportare, anche dal punto di vista finanziario, il progetto di riqualificazione dell’area adibita a parcheggio per restituire al più presto questo bene ai cittadini tutti ed in particolare agli abitanti dei quartieri Arenella e Vergine Maria”, dichiara l’assessore ai Beni Confiscati e Legalità Brigida Alaimo.

Fonte: Comune di Palermo

