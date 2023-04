Regolamento beni comuni

Palermo, approvato Regolamento sui beni comuni. Lagalla: ''Uno strumento di democrazia partecipata atteso da anni''

''Uno strumento di democrazia partecipata atteso da anni e con il quale l'amministrazione intende coinvolgere i cittadini nella cura dei beni della nostra città'', ha dichiarato il sindaco Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/04/2023 - 15:02:24 Letto 742 volte

Approvato il Regolamento sui beni comuni.

Dichiarazione del sindaco di Palermo Roberto Lagalla

«Esprimo apprezzamento per l’approvazione in Consiglio comunale del Regolamento sui beni comuni. Si tratta di uno strumento di democrazia partecipata atteso da anni e con il quale l’amministrazione intende coinvolgere i cittadini nella cura dei beni della nostra città. Il mio ringraziamento a tutte le forze politiche presenti in aula che hanno collaborato con grande senso di responsabilità al raggiungimento di questo traguardo importante per la nostra comunità».

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Facebook Lagalla

Ti potrebbe interessare? Approvato Regolamento sui beni comuni: le dichiarazioni dei Consiglieri comunali di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!