atti vandalici scuola

Palermo, atti vandalici alla scuola Madre Teresa di Calcutta di via Fiume. Cisl: ''La dirigente vada avanti, noi siamo con lei''

Raid vandalico subito dalla scuola Madre Teresa di Calcutta di via Fiume, Cisl; '' Le scuole sono presidi di legalità e di cultura e in questo caso anche di integrazione, bisogna dunque difenderle di più''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/10/2023 - 14:41:15 Letto 952 volte

“Siamo vicini alla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo ‘Madre Teresa di Calcutta’ a tutto il personale, agli studenti come alle loro famiglie. Le scuole sono presidi di legalità e di cultura e in questo caso anche di integrazione, bisogna dunque difenderle di più. Purtroppo Palermo sta vivendo una fase in cui la recrudescenza della microcriminalità sta minando quotidianamente la serenità dei cittadini, serve un controllo maggiore del territorio e una massiccia presenza dello Stato”. Ad affermarlo sono Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani e Vito Cassata segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani, dopo aver appreso del raid vandalico subito dalla scuola Madre Teresa di Calcutta di via Fiume.

“Comprendiamo lo sconforto della dirigente scolastica ma la esortiamo ad andare avanti, perché il ruolo delle istituzioni scolastiche in questi quartieri è fondamentale. Oggi più che mai l’unica via è mettere insieme le forze e contrastare con percorsi educativi sociali e culturali, di legalità, ogni atto vile di questo tipo. La scuola va tutelata e potenziata con sempre maggiori spazi di aggregazione sociali e culturali, solo così si possono contrastare coloro che pensano di poter sopraffare chi cerca di costruire il futuro dei nostri giovani in tutti i quartieri difficili della città” concludono La Piana e Cassata.

“Si tratta purtroppo dell’ennesimo e grave atto di vandalismo, un attacco ormai ripetuto e costante all’istituzione scolastica della nostra città. E’ stata colpita in maniera devastante, con il furto di gran parte del materiale scolastico, tablet e pc, la distruzione di tutto quello che è capitato a tiro durante il raid, una scuola simbolo di integrazione e di legalità che opera in un contesto difficili dal punto di vista sociale ed economico. Esprimiamo la nostra solidarietà e il nostro incoraggiamento alla dirigente Rosaria Inguanta e a tutta la comunità scolastica dell’istituto comprensivo Madre Teresa di Calcutta di via Fiume, e siamo pronti a fare la nostra parte a sostegno e a difesa della scuola”. Lo dichiara il segretario della Flc Cgil Fabio Cirino.

“Facciamo appello al sindaco e all’amministrazione comunale e a tutte le istituzioni – aggiunge Cirino – per fare quadrato e sistema per fermare queste azioni ai danni delle istituzioni scolastiche cittadine, in un momento in cui tutta la città assiste a una escalation di episodi di violenza, furti, danni al bene comune, rapine. A fianco delle scuole per fare rete, senza mai smettere di diffondere il valore e l'importanza dell'istruzione, della formazione e della conoscenza, perché dalla cultura e dalla coscienza civica passano il grado di civiltà e il futuro del Paese”.

Fonte: Cisl Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!