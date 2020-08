bambina salvata

Palermo, bambina di sei mesi in pericolo di vita: vigili la portano in ospedale e la salvano

I vigili urbani di Palermo hanno salvato una bambina di appena sei mesi in pericolo di vita.

08/08/2020

I vigili urbani di Palermo hanno salvato una bambina di appena sei mesi in pericolo di vita. E' accaduto in via Ammiraglio Persano dove una pattuglia è stata fermata da alcuni cittadini per una bambina di appena sei mesi che era già cianotica. Gli agenti hanno così condotto la bambina insieme ad un soccorritore all'ospedale Cervello dove, entrata al pronto soccorso in codice rosso, è stata rianimata dal personale sanitario.

Il sindaco Leoluca Orlando e il vicesindaco, Fabio Giambrone hanno espresso il proprio apprezzamento e ringraziamento per gli agenti della polizia municipale che ieri hanno soccorso una bambina di appena sei mesi in evidente pericolo di vita.

"Questo intervento - hanno detto il sindaco e vice sindaco - dimostra ancora una volta come la polizia municipale sia un Corpo vicino ai cittadini e pronto a rispondere in ogni momento a tutte le esigenze".

Il comandante Vincenzo Messina ha sottolineato che "in ogni momento gli agenti della Polizia Municipale dimostrano il proprio attaccamento al lavoro ed alla città, sempre con grande professionalità ed umanità".

