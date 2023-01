Incendio nave Gnv

Palermo, brucia ancora il traghetto ''Superba'' di Gnv

Le temperature sono ancora alte e ormai si aspetta che l'incendio si estingua da solo nel traghetto.

Pubblicata il: 18/01/2023 - 10:29:46

Non si è ancora spento l'incendio nella nave-traghetto "Superba" attraccata nel porto di Palermo, anche se i vigili del fuoco hanno fatto importanti passi avanti per domare le fiamme.

Le squadre oramai sono passate al piano superiore del natante e hanno del tutto circoscritto le fiamme.

Adesso l'incendio è confinato ai garage del ponte 4 e 5 e alla zona della prua, dove ci sono delle criticità. Nei ponti 7, 8 e 9, fanno sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco, "la situazione è sotto controllo".

Le temperature sono ancora alte e ormai si aspetta che l'incendio si estingua da solo nel traghetto. Il tentativo di soffocarlo è fallito. Gli idranti utilizzati dai rimorchiatori per raffreddare le paratie hanno danneggiato gli oblò del traghetto. E così da lì è entrato ossigeno che ha alimentato le fiamme. I vigili del fuoco sono riusciti a entrare più volte nella stiva. Hanno visto che nella nave c'è un metro d'acqua, le auto e i mezzi all'interno sono danneggiati. Alcuni mezzi sono finiti su altre vetture. I pompieri ancora non sono riusciti a raggiungere la prua perché la temperatura è elevata. Di tanto in tanto la nave si inclina in quanto si alza il livello dell'acqua all'interno. Anche sotto questo aspetto i pompieri stanno lavorando con le idrovore per tirare fuori quanta più acqua possibile.

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Vigili del fuoco

