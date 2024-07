manutenzione strade

Palermo, il programma per la manutenzione stradale di questa settimana

Saranno 4 i cantieri aperti contemporaneamente in città questa settimana.

Saranno 4 i cantieri aperti contemporaneamente in città la questa settimana. Si prosegue con le opere che riguardano il rifacimento dell’asfalto lungo l’asse Porto-Belgio che da lunedì partirà dal tratto davanti allo stadio fino alla rotonda di piazza Giovanni Paolo II (compresa).

Andranno avanti i lavori anche lungo l’asse di via Leonardo Da Vinci fino a via Castellana.

I nuovi cantieri pronti a partire, invece, riguarderanno la via Roma, nel segmento che va da via Cavour fino a piazza Sturzo (compresa) con le opere che toccheranno pure l’ingresso di via Turati e di Borgo Vecchio.

Infine, insieme a Terna, al via i lavori lungo la corsia laterale lato mare di via Crispi che va dall’ingresso del Mercato Ittico fino al porto.

Una volta completata questa fase, il cantiere si sposterà lato monte per il rifacimento dell’asfalto nel tratto che va dall’uscita del sottopasso di via Crispi fino all’incrocio con via Lincoln, al netto del segmento da Porta Felice a via Alloro, già riasfaltato nelle scorse settimane.screenshot

