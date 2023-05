rifiuti incendiati

Palermo, incendi di rifiuti al Cep: vigili del fuoco scortati dalla polizia

I roghi sono stati appiccati a pochi minuti di distanza l'uno dall'altra.

Diversi incendi rifiuti la scorsa notte a Palermo nel quartiere Cep. Nell'arco di pochi minuti diversi roghi appiccati che hanno creato non poche difficoltà ai vigili del fuoco che sono stati scortati dalla polizia. La decisione dopo la sassaiola subita dai pompieri nei giorni scorsi nello stesso quartiere. E' stata appiccata la spazzatura in via Barisano da Trani, via dell'Aquila, via Zummo e via Celona. I roghi sono stati appiccati a pochi minuti di distanza l'uno dall'altra.

