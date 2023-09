Palermo, installati i primi bagni chimici al mercatino di via Sebastiano La Franca: Saranno 2 per ciascuno dei 22 mercati

bagni chimici mercatini

Al mercatino rionale di via Sebastiano La Franca sono stati collocati i primi bagni chimici. Saranno 2 per ciascuno dei 22 mercati della città.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/09/2023 - 15:40:24 Letto 818 volte

“Oggi è partito ufficialmente il servizio, un impegno di civiltà che l’amministrazione ha voluto mantenere con gli attori interessati, affidando il servizio a una ditta che si occuperà anche della manutenzione dei bagni in modo da avere strutture sempre efficienti e funzionanti. Un segnale per un settore importante per il tessuto produttivo per la città, con il quale l’amministrazione intende mantenere una collaborazione, finalizzata al rispetto delle regole e al miglioramento dei livelli di pulizia delle aree di mercato”. Lo dichiara l’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti.

Il consigliere comunale e capogruppo del M5S Antonino Randazzo ha dichiarato: “L’installazione dei primi bagni chimici presso i mercatini rionali è un primo piccolo passo positivo riguardo al quale riconoscere l’impegno dell’assessore Forzinetti. La sfida per rendere questi mercati civili e rispettosi della cittadinanza resta però ancora lunga e difficile. Non si può non evidenziare il fallimento rispetto alla sperimentazione della raccolta differenziata annunciata lo scorso febbraio in pompa magna all’interno del mercato di viale Campania e in generale su tutti i 22 mercati. Sulla raccolta differenziata nei mercati e, in generale, sulla pulizia chiediamo all’assessore Forzinetti in sinergia con le commissioni competenti di riattivare un percorso per individuare delle soluzioni".

