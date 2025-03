Sferracavallo

Palermo, la comunità di Sferracavallo si confronta con il sindaco Lagalla e la sua giunta

Molti i temi affrontati dai rappresentanti dei cittadini e rappresentanti al sindaco Lagalla e ai diversi assessori che hanno presenziato all'incontro con i cittadini della borgata; cittadini che hanno rappresentato in modo attento e puntuale le diverse criticità che attanagliano la borgata.

Nel pomeriggio di giovedì 20 febbraio presso l’oratorio di Sferracavallo la cittadinanza di Sferracavallo, evento organizzato dal Comitato Cittadino Permanente Sferracavallo.

Tra gli interventi maggiori, Simone Aiello consigliere della settima circoscrizione e fondatore del comitato cittadino “Il Mare di Sferracavallo” ha evidenziato come l’intenzione di realizzare e completare il vecchio progetto del collettore Nord sia una scelta scellerata, continua Aiello “Dobbiamo salvare senz’altro le borgate colpite dagli allagamenti, con le soluzioni opportune, certamente non scaricando tutte le acque dolci nell’area marina protetta che costeggia il nostro mare”, il sindaco Lagalla e l’assessore al ramo Orlando hanno manifestato la propria convinzione sul progetto, attenzionando la questione ambientale sottolineata dichiarando che l’azione della giunta sarà a Salvaguardia del mare di Sferracavallo.

Nicolò Billeci, cittadino e membro dello stesso comitato cittadino di Aiello ha esposto la problematica di sicurezza della via Palazzotto, dove insiste la stazione Ferroviaria difficilmente raggiungibile poiché la strada in questione non è realizzata, Billeci commenta a margine dell’intervento con “soddisfazione per l’attenzione ricevuta e la promessa di mettere fine ad una situazione di grave pericolo entro giugno” nei fatti il Sindaco Lagalla coadiuvato dagli assessori al ramo, hanno promesso di realizzare una sistemazione provvisoria in termini di marciapiede e pubblica illuminazione entro il mese di giugno prossimo.

Diversi cittadini del comitato permanente Sferracavallo hanno segnalato questioni rilevanti come Gianfranco Carvelli che ha chiesto la tutela del mare e una adeguata attenzione del tratto di costa che ha subito l’inquinamento nell’estate 2023, ottemperando a quanto previsto dall'ordinanza sindacale dello stesso anno che stabilisce l’adeguamento degli impianti fognari con allacciamento alla rete dinamica AMAP per chi non l’avesse ancora fatto.

Rosaria Macaluso ha chiesto attenzione per la sicurezza della borgata, segnalando i diversi episodi di grave microcriminalità che si verificano per l’assenza di controllo del territorio da parte degli organi preposti. Don Francesco Di Pasquale, parroco della Parrocchia SS. Cosma e Damiano, ha evidenziato quanto sia importante il confronto con i cittadini chiedendo maggiori attenzioni per le strutture scolastiche e per una migliore collaborazione con l'amministrazione comunale in occasione della festività dei Santi patroni della borgata.

La dirigente scolastica dell'ICS Sferracavallo/Onorato ha evidenziato le carenze strutturali dei quattro plessi presenti nel territorio, tre dei quali in affitto, e della mancanza di una palestra che ha comportato a continui e pericolosi spostamenti degli studenti da alcuni plessi alla struttura sportiva dell'Oratorio.

Molte le promesse fatte oggi dal Sindaco, una cosa è certa, i cittadini di Sferracavallo dimostrano ancora una volta di partecipare attivamente, e tutto ciò deve essere considerato come monito per chi amministra la nostra città affinché siano rispettati tutti gli impegni presi dalla giunta Lagalla.

