Palermo, la Giunta approva le direttive generali per il Piano Urbanistico Generale

Le Direttive definiscono i principi ispiratori, il metodo e le principali sfide del PUG di Palermo che consistono nel perseguire i criteri dello sviluppo sostenibile, nell'assicurare i diritti alla città, soprattutto i nuovi diritti di cittadinanza, nel potenziare il ruolo di metropoli interculturale del Mediterraneo, di città della cultura, attrattiva per gli investimenti, e capace di cogliere le sfide delle transizioni digitale, energetica ed ecologica.

Nella seduta di Giunta comunale del 15 dicembre 2023, presieduta dal Sindaco Roberto Lagalla, è stato approvato l’atto di indirizzo che approva le Direttive Generali per il Piano Urbanistico Generale di Palermo, le quali avviano la nuova stagione urbanistica della città utilizzando la nuova legge regionale sul governo del territorio. Una stagione di ampio e partecipato dibattito politico e tecnico, culturale ed economico, sociale e ambientale che consentirà di pervenire alla redazione di un nuovo piano urbanistico di Palermo che sia capace di guidare la città nell’orizzonte operativo del 2030 e in quello strategico del 2050.

Le Direttive Generali per la redazione del Piano Urbanistico Generale, impartite dalla Giunta comunale guidata dal Sindaco Roberto Lagalla attraverso l’atto di indirizzo appena approvato, costituiscono il primo passo di un processo politico e tecnico che, in fase di redazione, dovrà essere concertato e condiviso con tutti gli attori della vita politica, sociale, culturale ed economica metropolitani, regionali, nazionali e internazionali per trasformarsi in conformazione dello spazio e norme urbanistiche ed edilizie, in disegno del suolo e individuazione di strumenti attuativi.

Le Direttive definiscono i principi ispiratori, il metodo e le principali sfide del PUG di Palermo che consistono nel perseguire i criteri dello sviluppo sostenibile, nell’assicurare i diritti alla città, soprattutto i nuovi diritti di cittadinanza, nel potenziare il ruolo di metropoli interculturale del Mediterraneo, di città della cultura, attrattiva per gli investimenti, e capace di cogliere le sfide delle transizioni digitale, energetica ed ecologica. Il metodo sarà quello dell’ascolto dei cittadini per il censimento dei bisogni e dei portatori di interessi di pubblica utilità, nonché la concertazione con gli enti pubblici e morali per una efficace governance dello sviluppo. Verranno introdotti anche nuovi strumenti complementari per la valorizzazione della città e della sua reputazione attraverso un processo di internazionalizzazione, da un lato, e l’attivazione di strumenti (come gli oneri e i diritti edificatori, le misure perequative, i certificati verdi, la gestione dei beni comuni, il partenariato pubblico-privato, etc.) che consentano di riattivare una economia urbana sostenibile, innovativa e responsabile capace di supportare concretamente e rapidamente l’attuazione del piano.

Il disegno urbanistico generale che emerge dalle Direttive Generali del PUG agisce anche come quadro di coerenza generale per la redazione e la successiva approvazione di una grande “Variante Urbanistica costiera” che ridefinisca un progetto delle aree urbane che si dispiegano lungo la costa, intercettando e implementando le trasformazioni urbanistiche che si stanno già realizzando per volontà del Comune di Palermo grazie ai fondi extra-comunali e dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale in attuazione del suo PRP.

Il fronte a mare di Palermo, lungo più di 26 Km, si presenta come un nuovo “cardo” della città, l’asse nord-sud su cui si agganciano alcune delle funzioni più importanti e si dispiegano le principali aree risorsa per la rigenerazione e lo sviluppo della città.

La Variante Urbanistica costiera comprenderà una fascia di città che a partire dalla linea di costa intercetti tutte le grandi aree di trasformazione sia longitudinalmente che trasversalmente, entrando dentro il tessuto urbano consolidato per comprendere la Fiera del Mediterraneo, la ex Stazione Sampolo, l’area del Mercato Ortofrutticolo e il quartiere di via Montalbo, l’ex Macello e l’ex Gasometro, Borgo Vecchio e Brancaccio, solo per indicare alcune aree che saranno meglio definite in sede di redazione della variante urbanistica costiera, per dare organicità alla loro rigenerazione e sviluppo, conformando anche lo spazio residenziale, definendo l’adeguata mobilità, configurando in maniera complementare lo spazio pubblico e definendo i criteri di salvaguardia dei valori culturali e paesaggistici coinvolti.

Il processo di formazione del PUG, infatti, prevede che, all’avvio del procedimento, chiunque possa avanzare proposte e formulare suggerimenti. Pertanto, l’azione di ascolto dei cittadini, dei promotori di obiettivi di pubblico interesse, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria, degli enti del terzo settore, sui temi generali e su specifici argomenti, sarà effettuata attraverso un forum dove l’Amministrazione comunale potrà incontrare la città e comunicare il processo di trasformazione urbanistica, anche con forme narrative e digitali per essere comprensibile al maggior numero di interlocutori.

Il PUG agirà sui principali ambiti strategici della qualità della vita e dell’ambiente, della mobilità e infrastrutture sostenibili, della rigenerazione urbana e dello sviluppo economico e attività produttive. Da questi ambiti strategici derivano direttamente le direttive generali per le azioni e i progetti che saranno oggetto del dibattito pubblico, dell’ascolto dei portatori di interessi legittimi e della partecipazione alla costruzione delle scelte di piano e che il PUG dovrà trasformare in conformazione dello spazio, regolamentazione e normativa attuativa per definire concretamente il progetto urbanistico che dia forma all’idea di Palermo nell’orizzonte operativo del 2030.

“L’avvio del PUG è un grande atto tecnico e politico per Palermo - dichiara l’Assessore Maurizio Carta - forse l’atto più politico di una città, perché consegna al dibattito pubblico l’idea di futuro su cui costruire il patto civico che gli dona forme e norme. Tra le tante innovazioni che le Direttive Generali propongono, una delle novità più sostanziali del PUG di Palermo è quella di promuovere progetti di rigenerazione urbana finalizzati al contenimento del consumo di suolo anche attraverso la rigenerazione di aree edificate che hanno perduto la loro originaria utilizzazione, alla riqualificazione dell’ambiente degradato e dei quartieri in declino e all’individuazione di nuove funzioni di rilevanza strategica, anche in un’ottica di area vasta. Gli interventi di rigenerazione urbana serviranno anche a potenziare e qualificare la presenza delle aree vegetali urbane, a sviluppare la mobilità sostenibile, incentrata su un sistema integrato di spostamenti pedonali, ciclabili e sull’accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico e della mobilità condivisa, a favorire l’uso di energie rinnovabili e l’autoconsumo, ad agevolare la vita delle persone con disabilità, a rendere la città più sicura e confortevole per tutte e tutti, a realizzare bonifiche di suoli inquinati e la riduzione delle aree impermeabili, a dotare le aree di strumenti e modalità per gestire il deflusso delle acque meteoriche, nel rispetto del principio di invarianza idraulica. Con questo atto si apre una importante stagione di dibattito pubblico sul futuro urbanistico e sull’idea di città che vogliamo”.

“Fin dal mio insediamento mentre mettevamo in sicurezza i conti del Comune, mentre riattivavamo la sua funzionalità tecnica e amministrativa e mentre risolvevamo drammatiche emergenze, ho messo in campo il progetto urbanistico per il futuro di Palermo che consentisse alla città di risollevarsi dal declino, di tornare a garantire diritti a tutti, a essere fiera dei suoi quartieri che rinascono e non triste per le sue periferie fragili, che consentisse ai suoi cittadini di muoversi in maniera efficace e sostenibile e ai turisti di essere accolti e di godere in sicurezza delle sue meraviglie, nonché di tornare attrattiva per gli investitori nazionali e internazionali, come accade in molte altre città europee del rango di Palermo. Ringrazio l’Assessore Carta e i suoi uffici per aver portato in approvazione le Direttive Generali del PUG che incarnano la visione urbanistica che insieme alla Giunta in questi mesi abbiamo messo a punto attraverso un’accurata diagnosi dei problemi, l’ascolto della cittadinanza e dei portatori di interesse e l’interpretazione delle opportunità in atto che le risorse extra-comunali stanno offrendo. Con questo atto si avvia un processo politico e urbanistico che porterò nei quartieri, nelle istituzioni, nelle aule di governo, persino nelle scuole e nei teatri se servirà perché il futuro della città riguarda tutti e ciascuno e discutere delle scelte urbanistiche è un diritto ma anche un dovere civico”, afferma il Sindaco Roberto Lagalla.

