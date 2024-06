carcasse auto

Palermo, la Polizia Municipale rimuove carcasse d'auto abbandonate tra le strade dello Zen

Previsto, per la giornata di domani, un altro intervento ancora allo Zen per la rimozione di ulteriori 4 carcasse.

Pubblicata il: 12/06/2024

Tre pattuglie del nucleo Controlli ambientali della Polizia Municipale questa mattina hanno rimosso dalle strade del quartiere San Filippo Neri 9 carcasse di auto, di cui 7 bruciate, e 1 moto abbandonata, e hanno rilevato e posto sotto indagine altri 12 veicoli, probabilmente rubati, razziati di parti di carrozzeria, arredi e pezzi meccanici da poter rivendere sul mercato illegale e, poi, vandalizzati.

I rottami recuperati sono stati conferiti a un impianto di demolizione convenzionato con Rap.



Previsto, per la giornata di domani, un altro intervento ancora allo Zen per la rimozione di ulteriori 4 carcasse.



Sempre oggi, in vicolo del Pallone, gli operatori intervenuti hanno portato via un furgone, anch'esso abbandonato, carico di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici dismessi.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Polizia Municipale

