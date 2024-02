turismo

Palermo, la Sesta commissione consiliare incontra l'assessore al Turismo Anello

La sesta commissione consiliare ha incontrato l'assessore Anello per conoscere le linee guida che l'amministrazione comunale desidera imprimere rispetto allo sviluppo del segmento turistico della nostra città.

«Stamane la sesta commissione consiliare ha incontrato l’assessore Anello per conoscere le linee guida che l’amministrazione comunale desidera imprimere rispetto allo sviluppo del segmento turistico della nostra città. In particolare, è stato affrontato il tema dello sviluppo degli itinerari turistico-religiosi, nonché lo sviluppo e l’implementazione dei portali del Comune di Palermo con lo scopo di rendere sempre più appetibile l’offerta turistica della città anche rispetto al turismo estero.



Significativo anche il riferimento posto in essere dall’assessore al “turismo delle radici”: una importante occasione specie dello sviluppo dell’area turistica e sportiva sulla quale sta lavorando l’amministrazione e che potrebbe rappresentare un utile volano anche dal punto di vista economico altresì in occasione del 400mo festino di Santa Rosalia e degli eventi a esso collegati.



La commissione in modo particolare ha rivendicato un ruolo di coordinamento anche rispetto all’utilizzo della tassa di soggiorno che quest’anno dovrebbe aumentare da 5 a circa 9 milioni di euro, invitando l’assessore a promuovere un “educational tour” a Palermo, aperto a operatori esteri e nazionali».

Lo scrive in una nota stampa il consigliere comunale Leonardo Canto.

Fonte: Comune di Palermo

