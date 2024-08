sport

Palermo, la V Circoscrizione approva e delibera gli spazi destinati allo Sport

La V Circoscrizione approva e delibera gli spazi da destinare alla riqualificazione per attivitą sportive.

Pubblicata il: 07/08/2024

"Grazie al progetto City Group "Palermo Calcio" abbiamo destinato alcune aree del nostro territorio ad uso sportivo. Abbiamo approvato, con tutto il consiglio della V circoscrizione, un atto deliberativo con il quale sono stati individuati dei siti: - Via Cartagine antistante la villetta di via Zaire (Passo di Rigano); Via Felice Giarrusso in prossimità di via luigi castiglia (Zisa); Via G.L.Bernini in prossimità della via Nicolò Mineo (Uditore) da destinare alla riqualificazione per attività sportive". Lo ha dichiarato il Presidente della V Circoscrizione Andrea Aiello.

"Ho inviato la documentazione alla commissione urbanistica e all'assessore allo sport Alessandro Anello.

Sono fiducioso del lavoro che svolgeranno le commissioni Sport e Urbanistica e ringrazio l'assessore Anello e l'assessore Carta per aver coinvolto le circoscrizioni.

Sono certo che presto restituiremo ai residenti dei nostri quartieri delle aree dove i nostri bambini e ragazzi potranno svolgere attività sportive."

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

