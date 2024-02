Albero della Pace

Palermo, l'Albero della Pace di Via D'Amelio dichiarato bene ''di interesse culturale''

L'Albero della Pace di Via D'Amelio è stato finalmente equiparato all'Albero Falcone, quale bene ''di interesse culturale''.

«Con entusiasmo l’Ottava Circoscrizione accoglie la pubblicazione del D.R.S. n.85 del 30.01.2024 a firma dell’Arch. Giuseppe Parello, con cui l’"Albero della Pace", piantumato in Via D’Amelio per volontà di Rita Borsellino e Maria Pia Lepanto, è stato finalmente equiparato all’“Albero Falcone”, quale bene “di interesse culturale” ai sensi dell’art.10 del D. Lgs. n.42 del 2004, per la sua “forte valenza simbolica in quanto esempio tangibile di partecipazione e legalità”.



La dichiarazione di interesse culturale da parte dell’Assessorato dei BB. CC. e dell’Identità Siciliana, guidato da Francesco Scarpinato, a seguito del parere favorevole dato dalla Soprintendente Selima Giorgia Giuliano - che ne ha curato l’istruttoria -, è volta alla tutela e salvaguardia dell’Albero di Via D’Amelio. Con orgoglio, si ricorda che si è giunti a questo risultato a seguito dell’iter avviato in Ottava Circoscrizione con la mozione presentata dalla Consigliera Giuseppina Chinnici il 25.01.2023, approvata all’unanimità dal Consiglio dell’Ottava Circoscrizione del Comune di Palermo con Delibera n.17 del 05.04.2023; ciò unitamente agli incontri istituzionali preliminari e propedeutici che lo stesso Consiglio circoscrizionale ha intrattenuto con la Soprintendente Selima Giorgia Giuliano e con l’Assessore Francesco Scarpinato».



Lo dichiara il Presidente dell’VIII Circoscrizione, Marcello Longo.

