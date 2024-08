Mobilitą

Palermo, lavori di efficientamento impianti di illuminazione della Circonvallazione: strade chiuse e divieti

Ordinanza per lavori di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione della Circonvallazione e delle aree limitrofe.

07/08/2024

L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune ha emesso oggi l’ordinanza 937, inerente ai lavori di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione della Circonvallazione e delle aree limitrofe.



Per lavori alla torre faro T2 - viale Lazio, dal 26/08/2024 al 06/09/2024, rampa di accesso alla rotatoria direzione Michelangelo, viene disposta la chiusura al transito veicolare, i mezzi provenienti dal Viale Lazio avranno l’obbligo di svoltare per via Aspromonte.



Analogamente, per lavori alla torre faro T4 - viale Regione Siciliana N.O./viale Lazio, dal 26/08/2024 al 13/09/2024, rampa di accesso per viale Lazio, viene ordinata la chiusura al transito veicolare della rampa di accesso per viale Lazio ai mezzi provenienti da Catania direzione Trapani, con deviazione obbligatoria sulla rotatoria verso tutte le direzioni.



Disposta, inoltre, l’istituzione di cantieri mobili “che saranno realizzati per ogni fase dalle ore 5.00 fino alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì/sabato”.

Fonte: Comune di Palermo

