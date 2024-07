manutenzione strade

Palermo, lavori di manutenzione stradale asse Porto/via Belgio: nuova ordinanza di limitazione temporanea della circolazione

Emesso un nuovo provvedimento di limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare, e della sosta.

31/07/2024

L'Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria dell’asse di collegamento porto – autostrada (da via Francesco Crispi allo svincolo di via Belgio) e a integrazione dell'ordinanza n° 720 del 14/06/2024, ha emesso un nuovo provvedimento di limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare, e della sosta.

L'ordinanza istituisce il divieto di sosta 0-24 nella carreggiata centrale di via A. De Gasperi, dall'incrocio con la via Ausonia all'innesto con la rotatoria di via De Gasperi, nel solo tratto interessato dagli interventi, con chiusura al transito veicolare di metà carreggiata, consentendo la circolazione veicolare.

Il provvedimento è valido dalla data di inizio dei lavori, che presumibilmente cominceranno il 01/08/2024, per circa cinque giorni lavorativi.

