Palermo, M5S invia interrogazione al Sindaco per la riqualificazione di piazza Achille Grandi e la sistemazione di vicolo Benfratelli

Interrogazione, presentata oggi dal M5S, avente per oggetto la riqualificazione di piazza Achille Grandi, con la realizzazione di un giardino pubblico nella piazza e la sistemazione di vicolo Benfratelli.

23/07/2024

«La realizzazione di un giardino pubblico in piazza Achille Grandi” e la “sistemazione di vicolo Benfratelli” sono due interventi di grande importanza per il rilancio del quartiere Sperone che i cittadini costituiti in Comitato e la Parrocchia della zona chiedono e attendono da anni.

Con una interrogazione trasmessa al Sindaco Lagalla abbiamo chiesto se l’amministrazione comunale si è attivata o intende attivarsi per trovare nuove risorse per rifinanziare questi due progetti precedentemente inseriti nei Fondi Ex GESCAL così come richiesto dal Consiglio Comunale con un ordine del giorno approvato all'unanimità lo scorso 17 gennaio 2024».



Lo dichiarano il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale, Antonino Randazzo e i consiglieri di seconda circoscrizione, Pasquale Tusa ed Emanuela Lo Nardo.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comitato Civico Achille Grandi

