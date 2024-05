lavori di manutenzione

Palermo: manutenzione strade corso Calatafimi, piazza Indipendenza e via Re Ruggero

Proseguono i lavori di manutenzione sulla rete stradale della IV Circoscrizione comunale, previsti nel 1° Contratto Attuativo dell’Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi ed aree pubbliche nel comune di Palermo.

In questa ulteriore fase, i lavori verranno realizzati prevalentemente nelle ore notturne ed interesseranno le seguenti strade: Corso Calatafimi, Piazza Indipendenza e Via Re Ruggero. In particolare la Via Re Ruggero sarà inibita al traffico per qualche ora e sarà dato un percorso alternativo agli automobilisti.

I lavori prevedono la realizzazione di circoscritti interventi di manutenzione straordinaria (scarifica e posa a caldo dell'asfalto) su aree stradali individuate in seguito al monitoraggio realizzato dagli Uffici tecnici.

Fonte: Comune di Palermo

