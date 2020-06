atti vandalici

Palermo, nuovo raid vandalico alla scuola Sperone-Pertini

Consigliere Sala: ''Segnale inquietante per l'intera cittÓ''.

“Il terzo atto vandalico ai danni dell'ICS Sperone-Pertini, a Palermo, in un poco più di un mese, è un segnale inquietante per l'intera città. Ci auguriamo che si faccia luce al più presto su questa sequenza di furti e danneggiamenti che colpiscono una scuola che in questi anni, grazie al lavoro di Antonella Di Bartolo e dei docenti, è diventata simbolo del riscatto sociale delle periferie e della sana collaborazione con le famiglie. E’ chiaro, però, che servono interventi immediati che garantiscano la sicurezza e il ripristino dei servizi per gli studenti”. Lo dichiara il consigliere comunale di Avanti Insieme, Toni Sala.

M5S: “Raid scuola Pertini? Periferie abbandonate. Ci faremo promotori di sinergie tra associazioni e istituzioni”

“Non possiamo consentire che le periferie continuino ad essere abbandonate dalle amministrazioni. Bisogna fare di più. Solidarietà ai piccoli studenti, alle loro famiglie e agli insegnanti della scuola Pertini di Palermo, allo Sperone, dove in poco più di un mese è stato denunciato il terzo atto vandalico dalla coraggiosa preside Antonella Di Bartolo a cui esprimiamo vicinanza e gratitudine per il lavoro svolto”. Lo affermano i parlamentari M5S Roberta Alaimo, Valentina D’Orso e Adriano Varrica, insieme al gruppo consiliare cinquestelle al Comune di Palermo e ai consiglieri di circoscrizione.



“Furti e danneggiamenti colpiscono presidi di legalità e cultura, e compromettono il futuro dei nostri giovani - affermano - Come Movimento 5 Stelle da tempo siamo vicini ai cittadini del quartiere, ma ci impegneremo ancora di più in attività per il territorio, facendoci promotori di sinergie tra associazioni e istituzioni, al fine di dare una progettualità ad una comunità che risulta trascurata da troppo tempo”.

Il commento dei consiglieri del Gruppo consiliare Avanti insieme: Valentina Chinnici, Paolo Caracausi, Massimo Giaconia, Claudia Rini e Toni Sala. "Nel giorno in cui avevamo gioito per il conferimento del titolo di cavaliere del lavoro alla dirigente Lo Verde della scuola Falcone, la notizia del terzo raid vandalico ai danni dell’Istituto comprensivo Sperone Pertini in meno di un mese ci desta inquietudine e preoccupazione. Dopo il plesso di via Pecori Giraldi e quello Sacco e Vanzetti, è toccato ora al plesso Randazzo, violato da ignoti che tuttavia non hanno portato via nulla. Proprio questa circostanza rende il senso appunto di una violazione gratuita in sfregio all’Istituzione e a tutti i valori di legalità e giustizia che la scuola Sperone Pertini incarna. Esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà alla dirigente Antonella Di Bartolo, a tutta la comunità educante della scuola e ai tanti abitanti del quartiere Sperone che vivono questo gesto come una ferita alla loro onestà e dignità, esortando tutti a non abbassare la guardia di fronte a episodi di tale gravità, che attentano all'Istituzione che più di ogni altra mira all'educazione e dunque alla libertà di tutte e tutti i cittadini".

