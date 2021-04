nuovi assessori

Palermo, Orlando nomina i due nuovi assessori: Toni Sala e Cettina Martorana

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, ha nominato i due nuovi assessori: Toni Sala e Cettina Martorana.

Sono Toni Sala, ingegnere e consigliere comunale, e Cettina Martorana, commercialista, i due nuovi assessori che il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, ha nominato in sostituzione dei dimissionari Toni Costumati e Leopoldo Piampiano di Italia Viva, a seguito della rottura politica con il primo cittadino. I due nuovi assessori sono stati presentati nel pomeriggio in videoconferenza stampa online da Palazzo delle Aquile, alla presenza anche del vice sindaco Fabio Giambrone e in collegamento con gli altri assessori.

Sala, consigliere comunale del gruppo Avanti insieme, eletto con 1.163 voti nella lista Palermo 2022 , si occuperà di Patrimonio, Servizi cimiteriali, Beni confiscati, Cimiteri, Igiene pubblica e Diritti degli animali.

A Martorana, consigliera dell'Ordine dei commercialisti e presidente del collegio dei sindaci della Sispi, invece, è stata attribuita la delega alle Attività produttive.

Le deleghe relative al verde ed ai rapporti funzionali con Reset tornano all’assessore al Bilancio, Sergio Marino.



"La scelta di due professionisti che mettono al servizio della città il loro amore per Palermo e la loro professionalità – ha sottolineato Orlando - è la garanzia migliore rispetto a tentativi di frantumazione, rissa e contrasti. Io vado avanti con i consiglieri comunali che hanno confermato la coerenza rispetto alle elezioni del 2017 e lo faccio nell'interesse della città, richiamando tutti alle proprie responsabilità".



“Sulla situazione dei cimiteri - ha annunciato il sindaco - faremo una conferenza stampa in settimana per fare il punto della situazione e aggiornare su quello che stiamo facendo”.



“La mia scelta di entrare in Giunta – ha dichiarato Sala - è dettata da spirito di servizio nei confronti della città. Per quanto riguarda la situazione dei cimiteri, ha aggiunto– “l'obiettivo è assicurare il diritto a una degna sepoltura. Quella dei cimiteri – ha sottolineato - non è più un'emergenza ma un problema strutturale a cui dovremo dare una soluzione a breve termine. Il nostro compito sarà anche quello di lanciare le basi per soluzioni a lungo termine".



“Desidero mettere la mia professionalità al servizio della nostra città – ha affermato Martorana - era doveroso accettare. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro, spero di riuscire a creare un clima di assoluta fiducia e comunicazione reciproca".

