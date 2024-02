Ospedale Civico

Palermo, Polizia ritrova e dona oggetti rubati ai bambini ricoverati nel reparto di Oncologia Pediatrica dell'Ospedale Civico

I poliziotti del Commissariato di P.S. ''Porta Nuova'' si sono recati a far visita ai piccoli pazienti ricoverati presso l’ospedale Civico, consegnando al personale sanitario vari oggetti provento di furto di cui non è stato possibile risalire ai legittimi proprietari.

E’ stata una mattina ricca di emozioni quella trascorsa ieri dalla Polizia di Stato al Reparto di oncoematologia pediatrica dell’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli”.

I poliziotti del Commissariato di P.S. “Porta Nuova” si sono recati a far visita ai piccoli pazienti ricoverati presso l’ospedale Civico, consegnando al personale sanitario vari oggetti provento di furto di cui non è stato possibile risalire ai legittimi proprietari. Gli oggetti, dispositivi preziosi e fondamentali per i piccoli degenti (integratori alimentari, materiale sterile igienico sanitario, strumenti utili per l’allattamento materno ) sono stati pertanto recuperati e donati alla struttura ospedaliera, proposta favorevolmente accolta dall’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, nella medesima occasione, la Polizia di Stato ha restituito un conta particelle del valore commerciale di 9.000 euro, asportato lo scorso 28 dicembre all’interno di un veicolo parcheggiato nell’area di pertinenza della struttura sanitaria Ismett.

L’iniziativa è espressione della missione che vede, tutti i giorni , donne e uomini della Polizia di Stato vicini a chi soffre, testimonianza tangibile dell’Esserci sempre, motto che racchiude in se l’essenza della Polizia di Stato, che ogni giorno scende in campo al servizio della comunità.

