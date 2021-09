Amat

Palermo, protestano i lavoratori Amat. M5S: ''Sarebbe opportuno un incontro risolutivo''

''Voglio esprimere vicinanza e solidarietà ai lavoratori di Amat che oggi nel corso di un sit in hanno espresso la propria preoccupazione per la salvaguardia dei posti'', ha dichiarato Concetta Amella.

"Voglio esprimere vicinanza e solidarietà ai lavoratori di Amat che oggi nel corso di un sit in hanno espresso la propria preoccupazione per la salvaguardia dei posti occupazionali e per il futuro dell'Azienda. E' fuor di dubbio che la posizione di crisi dei lavoratori passa dai tagli ai corrispettivi che sono inaccettabili ed è altrettanto scontato che il contenzioso Tosap dovrà trovare una risoluzione bonaria quanto definitiva per il superamento dell'attuale condizione di pericolo per il patrimonio sociale della società. Oltre ai salari, che questo mese dovranno subire l'ennesimo ritardo, sono la continuità aziendale di Amat e i pagamenti delle altre scadenze a essere a rischio. Ecco perchè sarebbe opportuno un incontro risolutivo tra le parti per evitare scenari ancor più drammatici".

Lo dichiara il consigliere comunale Concetta Amella.

