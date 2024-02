Festino di Santa Rosalia

Palermo, Quinta e Sesta Commissione consiliare incontrano l'assessore Cannella per l'organizzazione del 400mo Festino di Santa Rosalia

Le commissioni consiliari hanno unanimemente rimarcato all'assessore la volontà di essere ampiamente coinvolte e svolgere un ruolo da protagoniste nella fase di programmazione di tutti gli eventi collegati al 400mo festino di Santa Rosalia e del 500mo di San Benedetto il Moro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/02/2024 - 14:38:39 Letto 771 volte

“Stamane la quinta e la sesta commissione consiliare in seduta congiunta hanno incontrato l'assessore alla cultura Giampiero Cannella e il dirigente Gaspare Simeti per avviare un percorso di collaborazione per l'organizzazione della celebrazione del 400 mo Festino di Santa Rosalia". Scrivono in una nota stampa la Quinta e Sesta Commissione consiliare.

"In occasione della seduta le commissioni hanno avuto modo di apprendere che la programmazione sarà concentrata sia sull'organizzazione della giornata del 14 Luglio sia su quella di una serie di eventi correlati che copriranno anche i mesi precedenti e quelli immediatamente successivi al prossimo Luglio".

"In questo senso le commissioni hanno sollecitato l'assessore a valutare l'opportunità, come accaduto in occasione degli avvisi per il Natale, che gli avvisi per le iniziative correlate al Festino possano agevolare la realizzazione di eventi culturali in ognuno dei 25 quartieri della città e delle 8 circoscrizioni".

"Inoltre, è stata rimarcata la necessità comunicativa, data l'eccezionalità dell'evento, di interessare anche testate giornalistiche straniere nell'ottica del coinvolgimento e della promozione del Festino anche rispetto alle migliaia di palermitani e siciliani residenti all'estero".

"Le commissioni consiliari hanno, infine, unanimemente rimarcato all'assessore la volontà di essere ampiamente coinvolte e svolgere un ruolo da protagoniste nella fase di programmazione di tutti gli eventi collegati al 400 mo festino di Santa Rosalia e del 500mo di San Benedetto il Moro”.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!