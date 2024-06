manutenzione strade

Palermo, rifacimento manto stradale Prima e Quarta circoscrizione

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/06/2024 - 10:14:02 Letto 982 volte

Prosegue in città il piano di lavoro inerente la manutenzione delle strade. In particolare, completati i lavori di rifacimento del manto stradale in corso Calatafimi, piazza Indipendenza, via Ernesto Basile, viale Regione Siciliana (altezza via Pitrè) e altre arterie della IV° circoscrizione.

Da ieri sera sono anche iniziati i lavori di manutenzione dell’asfalto nell’area della Prima circoscrizione che interessa, in particolare, corso Tukory, Ballarò, Albergheria e la zona di accesso all’ospedale dei Bambini.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

