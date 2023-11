dimissioni Mineo

Palermo, si dimette l'assessore al Patrimonio Mineo: al suo posto Alongi

Mineo lascia il posto di assessore proprio per aver abbandonato gli azzurri ed aver aderito, nel settembre scorso, a Fratelli d'Italia.

Si è dimesso a Palermo l'assessore al Patrimonio Andrea Mineo. Al suo posto arriverà, nelle prossime ore, Pietro Alongi di Forza Italia, vicino al presidente della Regione Renato Schifani.

Resta invariato il peso dei partiti nella giunta in coerenza con gli accordi di inizio legislatura. Per Mineo si prospetta un altro incarico. Nei giorni scorsi il scorsi il sindaco Roberto Lagalla aveva espresso apprezzamenti per Mineo soprattutto per la gestione dell'emergenza della discarica di Bellolampo.

Fonte: Ansa

