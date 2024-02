sottopasso di via Sardegna

Palermo, sopralluogo al sottopasso di via Sardegna

Sopralluogo finalizzato alla collocazione dell'illuminazione e delle videocamere collegate con la control room della Polizia Municipale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/02/2024 - 10:57:49 Letto 751 volte

«Questa mattina, insieme all'assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando, ai consiglieri comunali Dario Chinnici e Fabrizio Ferrandelli (Lavoriamo per Palermo), ai tecnici di Amg e Sispi, ci siamo recati nel sottopassaggio di via Sardegna per un sopralluogo finalizzato alla collocazione dell’illuminazione e delle videocamere collegate con la control room della Polizia Municipale. Grazie alla proficua collaborazione con la Reset, il sottopasso è stato ripulito. Ritengo che la salvaguardia della sicurezza dei pedoni sia un obiettivo di fondamentale importanza e sono lieto che dopo anni di abbandono l'amministrazione attiva abbia inserito la cura degli stessi sottopassaggi come una priorità».

Lo scrive in una nota stampa il consigliere comunale Leonardo Canto.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!