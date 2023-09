Palermo sprofonda nel degrado, M5S: ''Politica pensa alle poltrone e agli slogan''

degrado Palermo

''Palermo oggi è l'emblema di quel modo di fare politica che ha deluso e allontanato le persone inducendole all'astensionismo: la città è sprofondata nel degrado con fatti di cronaca gravissimi, sempre più frequenti'', dichiarano in una nota la senatrice Dolores Bevilacqua e Antonino Randazzo, capogruppo del M5S al Comune di Palermo.

“La politica sta dando l’ennesimo brutto spettacolo di sé. È desolante per i cittadini assistere a continue guerre per le poltrone nel totale disinteresse dei problemi che giornalmente vivono i cittadini. Il Governo nazionale ha già dato ampia dimostrazione di non essere capace di mantenere le promesse e di ingannare gli elettori con i loro slogan come il blocco navale o il taglio delle accise sui carburanti miseramente sepolti da numeri impietosi. Palermo oggi è l’emblema di quel modo di fare politica che ha deluso e allontanato le persone inducendole all’astensionismo: la città è sprofondata nel degrado con fatti di cronaca gravissimi, sempre più frequenti”. Lo dichiarano in una nota la senatrice Dolores Bevilacqua e Antonino Randazzo, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Palermo.



“Violenze sessuali, rapine, risse, droga, furti d’auto, spazzatura per le strade, incendi che hanno devastato Palermo. E mentre la città brucia la sua anima e la gente chiede risposte - continuano Bevilacqua e Randazzo - a Roma come a Palermo ci sono partiti che litigano per avere una poltrona in più, quando l’unica cosa concreta è che dopo un anno dalle votazioni tutti ricordano l’aumento degli stipendi alla Camera dei deputati o il ripristino dei vitalizi al Senato mentre migliaia di persone povere vengono lasciate nella disperazione col taglio del Reddito di Cittadinanza” concludono gli esponenti cinquestelle.

