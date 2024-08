pedonalizzazione

Palermo, via Matteo Bonello diventa ufficialmente un'area pedonale a carattere sperimentale: pubblicata l'ordinanza

Il provvedimento istituisce nella via Matteo Bonello, nel tratto compreso tra la via Vittorio Emanuele e via dell'Incoronazione, un'area pedonale a carattere sperimentale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/08/2024 - 12:33:26 Letto 868 volte

L'Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria, dando seguito all'atto di indirizzo congiunto degli assessori alla Rigenerazione urbana e traffico Maurizio Carta e Dario Falzone dello scorso luglio, “finalizzato ad ampliare la disponibilità degli spazi stradali da destinare alla pedonalità, anche come modalità per regolare la viabilità e incrementare la sicurezza dei pedoni”, ha emesso un'ordinanza di pedonalizzazione, della via Matteo Bonello, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e via dell’Incoronazione.

Il provvedimento, nello specifico, istituisce nella via Matteo Bonello, nel tratto compreso tra la via Vittorio Emanuele e via dell’Incoronazione, un'area pedonale a carattere sperimentale, eventualmente protetta con dissuasori (art. 180 del D.P.R. n° 495/92), con due varchi di accesso/uscita lato via Vittorio Emanuele e lato via dell’Incoronazione, come indicato nello stralcio planimetrico (all. 1), parte integrante del provvedimento, necessario al transito dei mezzi autorizzati.

«L'obiettivo - hanno dichiarato gli assessori Carta e Falzone, commentando il provvedimento - è creare un luogo di aggregazione e di snodo verso i percorsi pedonali già avviati dall’Amministrazione a sostegno della cultura, storia e arte nel Centro Storico di Palermo, rientrando nel più ampio programma strategico voluto dal sindaco Lagalla atto a garantire una particolare attenzione alle problematiche riguardanti la restituzione ai cittadini di spazi urbani, individuando nuove aree da adibire alla fruibilità pedonale e alla convivialità. Sempre più spesso oggi i cittadini, le associazioni, gli esercenti chiedono aree pedonali ormai consapevoli che concorrono a migliorare la vivibilità dell’area, proponendosi anche come partner per la loro cura, arredo, manutenzione e pulizia. Un processo virtuoso che l’Amministrazione Lagalla sta agevolando e incrementando”.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!