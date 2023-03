Meritocrazia e disuguaglianze

Papa Francesco: ''Meritocrazia non aggravi le disuguaglianze che mina la dignità umana''

Papa Francesco parla di meritocrazia e disuguaglianze, affinché la prima non aggravi le seconde.

27/03/2023

"Questo problema della disuguaglianza può essere aggravato da una falsa concezione della meritocrazia che mina la nozione di dignità umana", ha detto il Pontefice in Vaticano.

"Il riconoscimento e la ricompensa del merito e dello sforzo umano hanno un fondamento, ma c'è il rischio di concepire il vantaggio economico di pochi come guadagnato o meritato, mentre la povertà di tanti è vista, in un certo senso, come colpa loro", ha aggiunto.

